Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Cristian Garin

La gran oportunidad de Cristian Garin y Tomás Barrios de jugar el US Open

Cristian Garin y Tomás Barrios quieren disputar el cuadro principal del US Open.

Foto: Photosport La gran oportunidad de Cristian Garin y Tomás Barrios de jugar el US Open
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Cristian Garin y Tomás Barrios tienen la gran oportunidad de jugar el US Open: ambos chilenos quieren aprovechar la opción de llegar al cuadro principal del cuarto Grand Slam de la temporada.

🎾 La opción de Cristian Garin y Tomás Barrios de jugar el US Open

Garin y Barrios disputan la qualy del US Open: los chilenos ya tienen rivales para la primera ronda previa al torneo y la acción comienza esta semana.

Cristian Garin enfrentará al japonés Yosuke Watanuki, número 147 del mundo, duelo que se va a jugar este lunes en la cancha 12, pasado el mediodía de Chile.

Tomás Barrios, por su parte, actuará ante el libanés Benjamin Hassan (189°), compromiso que aún no tiene programación.

🇨🇱 ¿Qué otros chilenos verán acción en el US Open?

Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo también disputarán el US Open, aunque ambos clasificaron directamente al cuadro principal, el que disputarán desde el lunes 25 de septiembre.

Ambos estaban esta semana en el ATP de Winston-Salem, pero cayeron: Tabilo en la qualy y Jarry en la primera ronda.

🔗 ¿Dónde saber más de los tenistas chilenos?

Para leer más de Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo, Cristian Garin y Tomás Barrios debes acceder a Al Aire Libre.

Temas #Deportes #Tenis #Cristian Garin

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Cristian Garin