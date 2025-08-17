La gran oportunidad de Cristian Garin y Tomás Barrios de jugar el US Open

Cristian Garin y Tomás Barrios tienen la gran oportunidad de jugar el US Open: ambos chilenos quieren aprovechar la opción de llegar al cuadro principal del cuarto Grand Slam de la temporada.

🎾 La opción de Cristian Garin y Tomás Barrios de jugar el US Open

Garin y Barrios disputan la qualy del US Open: los chilenos ya tienen rivales para la primera ronda previa al torneo y la acción comienza esta semana.

Cristian Garin enfrentará al japonés Yosuke Watanuki, número 147 del mundo, duelo que se va a jugar este lunes en la cancha 12, pasado el mediodía de Chile.

Tomás Barrios, por su parte, actuará ante el libanés Benjamin Hassan (189°), compromiso que aún no tiene programación.

🇨🇱 ¿Qué otros chilenos verán acción en el US Open?

Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo también disputarán el US Open, aunque ambos clasificaron directamente al cuadro principal, el que disputarán desde el lunes 25 de septiembre.

Ambos estaban esta semana en el ATP de Winston-Salem, pero cayeron: Tabilo en la qualy y Jarry en la primera ronda.

