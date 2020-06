Nick Kyrgios se cruzó en fuerte discusión con Boris Becker: "¿Por qué hablas ahora del tenis?"

El tenista australiano Nick Kyrgios protagonizó un duro cruce con la leyenda Boris Becker, quien le reprochó sus dichos contra las decisiones otros jugadores del circuito durante la época de pandemia, lo que el oceánico no toleró.

"No me gustan las ratas. Cualquiera que regañe a sus compañeros deportistas no es mi amigo. Mírate en el espejo y piensa que eres mejor que nosotros", lanzó el ex jugador en su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que etiquetó al jugador activo.

For goodness sake Boris, I’m not competing or trying to throw anyone under the bus. It’s a global pandemic and if someone is as idiotic as Alex to do what he has done, I’ll call him out for it. Simple. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 30, 2020

La réplica llegó rápidamente por parte de Kyrgios, quien aclaró a Becker que "no estoy tratando de competir ni de tirar a nadie abajo del bus. Es una pandemia global y si alguien es tan idiota como Alex -Zverev- para hacer lo que hizo, lo daré a conocer. Simple".

Los dichos de Kyrgios sobre Zverev fueron a propósito de una fiesta que protagonizó luego de participar en el Adria Tour, que tuvo algunos contagios entre tenistas.

Becker reaccionó y escribió en su cuenta que "todos vivimos la pandemia llamada Covid-19. Es terrible y ha matado muchas personas, deberíamos proteger a nuestros seres queridos y seguir las líneas de las autoridades, pero aún así no me gustan las ratas".

"¿Ratas?", cuestionó Kyrgios al ganador de seis Grand Slams, "¿por responsabilizar a alguien?, es una forma extraña de pensar sobre eso, campeón, solo cuido a la gente. Cuando mi familia y todas las familias alrededor del mundo se han portado respetuosamente. Y tú tienes un ganso agitando los brazos, yo diré algo".

Rats? For holding someone accountable? Strange way to think of it champion, I’m just looking out for people. WHEN my family and families all over the world have respectfully done the right thing. And you have a goose waving his arms around, imma say something. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 30, 2020

Luego, Kyrgios atacó a Boris Becker y éste reaccionó preguntándole si él respeta a todas las autoridades e incluso apuntando a que "me gustaría ver que Kyrgios alcance su potencial y gane un Grand Slam. Sería un increíble modelo a seguir para los jóvenes del mundo que abordan temas de igualdad, raza y patrimonio".

"¿Por qué estás hablando ahora del tenis? ¿Esto no tiene que ver con tenis? ¿Qué hay del muchacho al que defiendes, por qué no nos da alguna explicación? No solo otra disculpa promedio", concluyó Nick.