Nicolás Massú: Mis abuelos maternos me contaron cómo sobrevivieron al Holocausto y eso me dio mucha fuerza

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, y coach del austriaco Dominic Thiem, Nicolás Massú, se abrió para contar detalles inéditos de su vida, los cuales a su juicio forjaron el espíritu ganador que se le conoce alrededor del mundo.

En entrevista con el sitio oficial de la ITF, el medallista olímpico nacional comentó que: "Mis abuelos maternos fueron sobrevivientes del Holocausto. Estuvieron en Auschwitz. Después de la guerra emigraron a Chile, y fue mi abuelo el que me introdujo a este deporte. Durante muchos años me dio su apoyo, me llevaba al club".

"Mi abuela, de 94 años, aún tiene el número del campo de concentración grabado en su muñeca. Me explicaron lo que vivieron, eso me dio mucha fuerza. Si ellos sobrevivieron todo eso, ¿cómo no voy a ser positivo jugando al tenis para ganarme la vida?", detalló.

Por otro lado, Massú habló de algunos factores que impulsaron su carrera como jugador, señalando que: "El tenis es un deporte individual, mentalmente estás tú solo. He entrenado en academias desde muy temprana edad, así que mis entrenadores me enseñaron cómo lidiar con el estrés".

"Por eso tengo un carácter tan aguerrido y siempre he peleado hasta el final. Para los sudamericanos es díficil: no tenemos tantos torneos aquí, tenemos que viajar desde que somos muy jóvenes. Sin embargo, siempre traté de mantenerme positivo y de ser más fuerte que el rival. Siempre quise ganar", recalcó.