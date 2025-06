Brutal ninguneo a Nicolás Jarry: Holger Rune minimizó su triunfo en Wimbledon

Este lunes Nicolás Jarry (143º ranking ATP) logró su mejor triunfo del año al conseguir una épica remontada sobre el danés Holger Rune (8º) por la primera ronda de Wimbledon.

La raqueta nacional comenzó en desventaja, sin embargo, logró revertir el marcador y se quedó con el partido, el cual se extendió por cinco sets. De esta forma, el chileno se impuso por parciales de 4-6, 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4.

😱 El ninguneo de Holger Rune a Nicolás Jarry

Tras el partido, en conferencia de prensa, Holger Rune aseguró que su derrota a manos de Nicolás Jarry pasó por sus problemas físicos. “Creo que empecé bien el partido, jugando bien. Luego el tercer set fue un poco desafortunado. En el cuarto empecé a sentir la rodilla y me trataron. Desde ese momento no fui capaz de sacar y golpear mi revés como lo hice en los dos primeros sets”, comenzó diciendo.

“Este problema lo he tenido antes, pero hace mucho que no lo tenía. Sé lo que es. Especialmente jugando sobre hierba, puede molestar esa zona. Obviamente no esperaba que remontara, pero eso puede pasar”, añadió el tenista danés.

Por último, Rune fue consultado por el nivel mostrado por Rune, pero su respuesta sorprendió a más de uno. “Si juego en condiciones normales, le gano nueve de cada diez veces, con todos mis respetos para Nicolás Jarry. Obviamente, hoy no la tuve muy fácil con mi rodilla”, cerró.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Nicolás Jarry?

