¿Cuándo juegan Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry por las semifinales del Masters 1000 de Roma?

La semana que están teniendo en el Masters 1000 de Roma tanto Alejandro Tabilo (32° de la ATP) como Nicolás Jarry (24º) ha sido histórica para nuestro tenis. Los dos se metieron en semifinales y van por lados diferentes del cuadro, por lo que si los dos obtienen triunfos se podría dar una hipotética final chilena.

Alejandro Tabilo se instaló en la ronda de los cuatro mejores al vencer al chino Zhizhen Zhang (56º) por parciales de 6-3 y 6-4 en un partido que le demandó sólo una hora y 26 minutos.

Nicolás Jarry accedió a las semifinales en un trabajado partido contra Stefanos Tsitsipas (8º), al que venció luego de dos horas y 38 minutos por parciales de 3-6; 7-5 y 6-4.

“Jano” se medirá en las semifinales ante el alemán Alexander Zverev (5º) tercer preclasificado de este torneo, y con quien nunca antes ha jugado.

El “príncipe” tendrá por rival en semifinales al estadounidense Tommy Paul (16º), a quien ya le ganó la única vez que jugaron entre sí. Fue el año pasado, también en arcilla. El escenario de esa victoria fue Roland Garros en la segunda ronda, donde el marcador favoreció a Jarry 3-6; 6-1; 6-4 y 7-5.

El pimero que saltará a la cancha a jugar semifinales este viernes 17 de mayo será Alejandro Tabilo, quien comenzará su partido a las 9:30 hora de Chile (13:30 GMT). Mientras que Nicolás Jarry dirá presente en la cancha principal del foro itálico a las 14:30 (18:30 GMT).

and then there were 4⃣



We want to hear from 🫵 — go ahead and choose your @InteBNLdItalia finalists! 🔮👇#IBI24 pic.twitter.com/6EHk9r9yW4