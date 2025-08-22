Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Nicolás Jarry

Nicolás Jarry vs Jakub Mensik en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver en el US Open 2025

Nicolás Jarry necesita ganar para volver a acercatse al top 100.

Foto: Imago Images Nicolás Jarry vs Jakub Mensik en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver en el US Open 2025
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Nicolás Jarry regresa al cuadro principal de un Grand Slam tras recibir entrada directa al US Open 2025 y enfrentará su primer gran desafío ante un joven, pero importante jugador checo.

🎾 ¿Contra quién jugará Nicolás Jarry en primera ronda del US Open?

Nicolás Jarry (103° del mundo) enfrentará al checo Jakub Mensik (16°) en la primera ronda del US Open 2025 este domingo 24 de agosto. El tenista chileno busca recuperar su mejor nivel en el último Grand Slam de la temporada tras una racha complicada de resultados.

Ambos jugadores no tienen historial previo en sus enfrentamientos directos, por lo que será el primer duelo entre ambos. Mensik llega en un gran momento tras ganar su primer Masters 1000 en Miami este año, donde derrotó a Novak Djokovic en la final. El checo es considerado una de las grandes promesas del tenis mundial a sus 22 años.

El europeo viene de competir recientemente en Cincinnati, donde cayó en tercera ronda ante Luca Nardi. Mensik es un jugador sólido que se ha adaptado bien a las canchas rápidas americanas y representa un desafío importante para Jarry.

⏰ ¿Cuándo y a qué hora juegan Jarry vs Mensik en el US Open?

Nicolás Jarry y Jakub Mensik se enfrentan este domingo 24 de agosto a las 11:00 horas de Chile en la cancha Grandstand del USTA Billie Jean King National Tennis Center.

  • 📅 Fecha: Domingo 24 de agosto

  • ⏰ Hora: 11:00 horas (horario de Chile)

  • 🏟 Estadio: USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York

El ganador de este duelo se enfrentará en segunda ronda al vencedor del encuentro entre el húngaro Fabian Marozsan (53°) y un jugador proveniente de la qualy.

📺 ¿Dónde ver en vivo Jarry vs Mensik en el US Open?

  • 📺 TV: ESPN para toda Latinoamérica

  • 💻 Streaming: Disney+ Premium

  • 📲 Cobertura completa: Sigue toda la actualidad de Nicolás Jarry en el US Open a través de Al Aire Libre

Temas #Deportes #Tenis #Nicolás Jarry

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
