Nicolás Jarry vs Jakub Mensik en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver en el US Open 2025
Nicolás Jarry necesita ganar para volver a acercatse al top 100.
Nicolás Jarry regresa al cuadro principal de un Grand Slam tras recibir entrada directa al US Open 2025 y enfrentará su primer gran desafío ante un joven, pero importante jugador checo.
🎾 ¿Contra quién jugará Nicolás Jarry en primera ronda del US Open?
Nicolás Jarry (103° del mundo) enfrentará al checo Jakub Mensik (16°) en la primera ronda del US Open 2025 este domingo 24 de agosto. El tenista chileno busca recuperar su mejor nivel en el último Grand Slam de la temporada tras una racha complicada de resultados.
Ambos jugadores no tienen historial previo en sus enfrentamientos directos, por lo que será el primer duelo entre ambos. Mensik llega en un gran momento tras ganar su primer Masters 1000 en Miami este año, donde derrotó a Novak Djokovic en la final. El checo es considerado una de las grandes promesas del tenis mundial a sus 22 años.
El europeo viene de competir recientemente en Cincinnati, donde cayó en tercera ronda ante Luca Nardi. Mensik es un jugador sólido que se ha adaptado bien a las canchas rápidas americanas y representa un desafío importante para Jarry.
⏰ ¿Cuándo y a qué hora juegan Jarry vs Mensik en el US Open?
Nicolás Jarry y Jakub Mensik se enfrentan este domingo 24 de agosto a las 11:00 horas de Chile en la cancha Grandstand del USTA Billie Jean King National Tennis Center.
-
📅 Fecha: Domingo 24 de agosto
-
⏰ Hora: 11:00 horas (horario de Chile)
-
🏟 Estadio: USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York
El ganador de este duelo se enfrentará en segunda ronda al vencedor del encuentro entre el húngaro Fabian Marozsan (53°) y un jugador proveniente de la qualy.
📺 ¿Dónde ver en vivo Jarry vs Mensik en el US Open?
-
📺 TV: ESPN para toda Latinoamérica
-
💻 Streaming: Disney+ Premium
-
📲 Cobertura completa: Sigue toda la actualidad de Nicolás Jarry en el US Open a través de Al Aire Libre