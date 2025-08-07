¿Retrocede en el ranking ATP? Jarry se despidió con una triste derrota en Cincinnati

Un durísimo día jueves es el del chileno Nicolás Jarry (100° de la ATP), que seguramente contrario a sus expectativas sufrió una rápida y amarga eliminación del Masters 1000 de Cincinnati.

El chileno, que tras Wimbledon solo había preparado este debut jugando Kitzbuhel, dijo adiós a la primera ronda de Cincinnati al sufrir una derrota en tres sets a manos del español Pedro Martínez (68°).

🙁 ¿Qué le pasó a Nico Jarry? Debut y despedida en Cincinnati

Hablamos de lo dura de esta derrota para Nicolás Jarry por cómo se dio el partido ante Pedro Martínez, y es que la raqueta nacional sucumbió por parciales de 1-6, 6-4 y 3-6 en dos horas y 33 minutos de juego.

Justamente en el segundo capítulo vino la debacle de la Torre en cancha, ya que había iniciado con gran autoridad llevándose el primer set por 6-1, y al siguiente parcial pudo haber cerrado su victoria al iniciar con un quiebre a favor, pero soltó la concentración y cedió su servicio de vuelta en momentos cúlmines, lo que permitió que Martínez igualara el encuentro.

Ya en el tercer set todo fue cuesta arriba para Jarry, que sintió el golpe de lo ocurrido en la segunda manga y no pudo reengancharse hasta volver a sufrir un quiebre que lo dejó 2-4 abajo hasta el desenlace del duelo.

📊 ¿Cuántos lugares pierde Jarry en el ranking ATP?

Afortunadamente, esta derrota de Nicolás Jarry no lo hará moverse del Top 100, por lo que podrá seguir en el Top 100 por unos cuantos días más.

🎾 ¿Qué viene para Nico Jarry tras Cincinnati?

Tras Cincinnati, el próximo paso de Nicolás Jarry será el Challenger 125 de Sumter, otra de sus estaciones previas al US Open, torneo donde competirá desde el cuadro principal.