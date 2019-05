Novak Djokovic: Ganar en Madrid fue muy importante para mi confianza

El serbio Novak Dkokovic, número uno del mundo, consideró este martes que el triunfo logrado el domingo en Madrid fue muy importante para mejorar su confianza, y que siente que dio un paso en la dirección correcta ante Roland Garros.

"Ganar en Madrid fue muy importante para mi confianza, también porque falta muy poco para Roland Garros. Después del Australian Open me costó encontrar mi mejor tenis y la victoria contra (el austríaco, Dominic) Thiem en las semifinales de Madrid fue muy importante", afirmó Djokovic, durante su primera rueda de prensa en Roma.

"Y en la final (contra el griego Stefanos Tsitsipas) hice una gran presentación. Gané sin perder ningún set en Madrid", prosiguió el serbio, que igualó con el español Rafael Nadal con 33 títulos Masters 1.000.

"Nole" explicó que se siente más "relajado" en Roma, donde fue cuatro veces campeón, después de la victoria conseguida en Madrid.

"Llego a Roma sintiéndome bien y también un poco más relajado. Obviamente es distinto cuando llegas a un torneo tras ganar un título Masters 1.000 en tierra. Sientes que has dado un paso al frente en la dirección correcta", aseguró.

Djkovic también se refirió a la decisión de los organizadores del torneo, que multiplicaron por dos los precios de las entradas tras saber que el suizo Roger Federer participaría.

"No lo sabía. No creo que el hecho de que Federer no haya ganado nunca este torneo disminuya su valor o lo que su presencia aporta al mundo del tenis o a un torneo. Creo que es el nombre más grande, el que más títulos ganó en carrera. Es uno de los más grandes de la historia", afirmó.

"Por un lado puedo entender (que hayan multiplicado el precio de las entradas). No me siento ofendido, ni creo que me faltaron al respeto a mí o a Rafa (Nadal)", agregó, preguntado sobre si le ofende la decisión de los organizadores.

Djokovic debutará en el Masters 1.000 de Roma contra el canadiense Denis Shapovalov (22°).