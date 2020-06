Rafael Nadal tiene dudas sobre su regreso en el US Open

Toni Nadal señaló en una entrevista concedida a ESPNTenis que su sobrino, Rafael Nadal, "está dudando sobre su regreso al tenis en el Abierto de Estados Unidos" y que el calendario, ajustado y comprimido con las nuevas fechas es "casi inasumible para la gente mayor".

"Me contó del calendario y me parece un poco feo lo de la ATP porque es casi inasumible para la gente mayor, para los del Big 3 especialmente", dijo Toni al referirse a una conversación con el actual número dos del mundo.

"Si ves que ellos han ayudado al tenis durante años, me parece que habría que hacer algo con la puntuación; porque si no, tú juegas cada semana y es complicado en un mes hacer US Open, Roma, Madrid y Paris (Roland Garros); es casi inviable", razonó sobre su sobrino, y sobre el serbio Novak Djokovic, y el suizo Roger Federer, aunque éste último no reaparecerá hasta el 2021.

El ex entrenador de Nadal también se refirió a lo sucedido en el Adria Tour, con numerosos casos de positivos de coronavirus. "Es un retroceso en el proceso de normalización", dijo.