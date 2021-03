¡A la final! Alexa Guarachi buscará el título en el dobles del WTA de Doha

Un gran resultado obtuvo este viernes la chilena Alexa Guarachi (24° en duplas), quien junto a la croata Darija Jurak (40°) avanzaron a la final en el WTA 1.000 de Doha.

La nacional y su compañera superaron a las estadounidenses Bethanie Mattek (23°) y Jessica Pegula (36°) por un cómodo 6-3 y 6-4.

En la final, Guarachi y su supla se medirán contra las chinas Yifan Xu (8°) y Zhaoxuan Yang (57°) este sábado a partir de las 10:00 horas de Chile.

La doblista nacional ha tenido un inicio de temporada espectacular y buscará su segundo título del año, pues en febrero se quedó con el WTA 500 de Adelaida.

