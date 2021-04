Tenista chilena Ivania Martinich vivió tensa experiencia en Croacia: Tuve miedo por mí

La tenista chilena Ivania Martinic (1.026ª en el ranking de la WTA) contó sobre una tensa experiencia que vivió en Croacia, donde vive y entrena en la actualidad, cuando un sujeto llegó hasta su casa a horas de la madrugada.

La raqueta nacional señaló a través de una historia de Instagram que "voy a compartir lo que me pasó porque no me da para contarlo tantas veces y no quiero que mis amigos se preocupen".

"Muchos saben que me quedé sola en Croacia entrenando. Ya es difícil estar en un país extranjero donde no hablas el idioma, pero hasta el momento nada de eso había sido problema. Hoy, mientras dormía a las 3 AM un tipo toca el timbre de mi departamento un montón de veces, no le quería abrir, pero ante la insistencia pensé que podía ser el dueño o algo importante", relató.

"Le abrí con miedo y me asomé un poco, y el tipo me empieza a pedir plata. Como vio que yo no hablaba el mismo idioma, trataba de ver si estaba sola y me dijo que podía pasar y traducir. Yo le dije de todas las formas posibles que no y que se fuera, el tipo no se movía", continuó.

"Cerré con todos los pestillos que había y el tipo siguió tocando el timbre y la puerta un buen rato. Tuve que llamar a la policía y lo fueron a buscar. Yo estoy bien, no pasó nada más allá del susto", prosiguió en su relato.

Luego, reflexionó: "Yo estoy bien, no pasó nada más allá del susto. Independiente de si me hubiera robado o no, la sensación de vulnerabilidad y sobre todo de ser mujer en esta situación fue algo que nunca me había pasado, y no puedo imaginar lo que pueden haber sentido miles de mujeres en situaciones mucho peores".

"No tuve miedo de que me robaran, sino que tuve miedo por mí. Como también me pregunto si yo hubiera sido hombre, quizás mi NO habría tenido más peso. En fin, cosas que me cuestiono. No pasó nada y estoy bien. Solo comparti mi experiencia y agradezco a todos por mi preocupación", terminó.