Alexander Zverev logró cómodo triunfo sobre Kei Nishikori y avanzó a cuartos en Roland Garros

El alemán Alexander Zverev, número seis del ranking ATP, logró un sólido triunfo este domingo tras vencer en sets al japonés Kei Nishikori (49°) en los octavos de final de Roland Garros.

Tras cerca de dos horas de partido, el europeo se impuso con comodidad por 6-4, 6-1 y 6-1.

Con este resultado, el germano avanzó a cuartos de final, instancia en la que chocará contra el español Alejandro Davidovich (46°), quien eliminó al argentino Federico Delbonis (51°).

Moving 🔛



A comprehensive 6-4, 6-1, 6-1 victory against Nishikori places @AlexZverev into a third Paris quarterfinals.#RolandGarros pic.twitter.com/0bOvo0xbyE