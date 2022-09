Carlos Alcaraz tras ser uno del mundo: Han aumentado las propuestas indecentes en redes sociales

El tenista español Carlos Alcaraz comentó sus sensaciones al transformarse en número uno del mundo y aseguró que en redes sociales han crecido las propuestas indecentes.

"Han aumentado las propuestas indecentes en las redes sociales", dijo Alcáraz en el popular programa "El Hormiguero", en España.

Ya más en serio, el europeo explicó que aún no dimensiona lo que ha logrado.

"Aún no me he parado a pensar que soy número uno, que he ganado el US Open. No he tenido tiempo de parar, de pensar y asimilar todo lo que he vivido y va a costar unas semanas", expresó.

"Al final hay muchísimos jugadores por detrás que están peleando por lo mismo que tú", complementó.