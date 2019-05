Cristian Garin despachó a Diego Schwartzman y avanzó a cuartos de final en el ATP de Munich

El tenista chileno Cristian Garin, 47° en el ranking mundial, demostró su gran momento este miércoles al vencer en sets corridos, por 6-1 y 7-5, al argentino Diego Schwartzman (24°) y avanzó a los cuartos de final en el ATP 250 de Munich.

All class from Cristian 👏



🇨🇱 @Garin_Cris defeats No. 6 seed Schwartzman 6-1, 7-5 to make R3 at the @BMWOpenbyFWU 💪 pic.twitter.com/4HKENnYKjJ