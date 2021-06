Daniil Medvedev superó a Sam Querrey y se coronó en el ATP de Mallorca

EL tenista ruso Daniil Medvedev, número dos del ranking ATP, cumplió con el favoritismo y se quedó con el torneo ATP 250 de Mallorca, España.

Medvedev se impuso en la final al estadounidense Sam Querrey (60°) por parciales de 6-4 y 6-2 en una hora y tres minutos.

Esta fue la primera final del ruso en una superficie de hierba y con esta nuevo trofeo quedó con 10 títulos de la categoría ATP, además de un trofeo en la categoría ATP Challenger Tour.

First grass-court title ✅



🇷🇺 @DaniilMedwed prevails at the @MallorcaChamps 🏆 pic.twitter.com/SU3KgPnRhx