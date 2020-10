David Goffin volvió a dar positivo por coronavirus y sigue paralizado en el circuito ATP

El tenista belga David Goffin, número 13 en el ránking de la ATP, ha vuelto a dar positivo por coronavirus nueve días después de un primer test que detectó que estaba infectado y es duda para el torneo de Amberes que comienza el próximo domingo.

"Me hice un test este martes, una semana después del primero, que se muestra también positivo. Espero impaciente los resultados de un tercero efectuado ayer (jueves). Una vez se confirme que soy negativo, podré por fin retomar los entrenamientos", informó Goffin mediante un video en sus historias de Instagram.

La primera prueba positiva privó al mejor tenista belga, de 29 años, de participar en el torneo de San Petersburgo.

Goffin se puso en cuarentena y confiaba en poder reaparecer en el torneo ATP de Amberes, en pista dura, que se celebra hasta el 21 de octubre en el norte de Bélgica.

David Goffin gives an update. 9 days ago he tested positive for coronavirus. Unfortunately still tested positive Tuesday. Did another test yesterday and still waiting for the results. Hope it’s a negative test result! pic.twitter.com/N6eY36z5Xw