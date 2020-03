¡Golpe para el tenis! Masters 1.000 de Indian Wells fue suspendido por coronavirus

Un duro golpe se materializó este domingo para el tenis internacional, ya que el torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada y que debía disputarse la próxima semana, fue suspendido producto de la amenaza de coronavirus en Estados Unidos.

En la competición estaba inscrito el tenista chileno Cristian Garin (18° en el ránking ATP), quien se preparaba para su primera experiencia en California, luego de un gran comienzo de año.

La cancelación fue informada por la organización del certamen mediante un comunicado, señalando que "el centro de salud del condado de Riverdale, ha declarado una emergencia sanitaria pública en el valle de Coachella, tras un caso local de coronavirus confirmado. Como resultado, el BNP Paribas Open (de Indian Wells) no se realizará en este momento por las preocupaciones derivadas del virus, y la seguridad de los participantes y asistentes del evento".

"Existe un riesgo demasiado grande, en este momento, para la salud pública del área del condado de Riverside al realizar una gran reunión de este tamaño" sostuvo el médico David Agus, profesor de medicina e ingeniería biomédica de la Universidad del Sur de California, según consignó el escrito.

Además, el director del torneo, el alemán Tommy Haas señaló que "estamos muy decepcionados de que el torneo no se lleve a cabo, pero la salud y la seguridad de la comunidad local, fanáticos, jugadores, voluntarios, patrocinadores, empleados, vendedores y todos los involucrados en el evento son de suma importancia. Estamos preparados para celebrar el torneo en otra fecha y exploraremos opciones".

Con esto, la incertidumbre en cuanto a la organización de los próximos certámenes crece, tomando en cuenta que en dos semanas debe disputarse el segundo Masters 1.000 del año en Miami, zona alejada de Indian Wells, pero que también tiene casos de coronavirus y ha debido suspender espectáculos masivos.

