Británica Johanna Konta anunció su retiro del tenis profesional

La tenista británica Johanna Konta, que llegó a ser la número cuatro en el ranking mundial de la WTA, anunció este miércoles su retiro del tenis profesional a los 30 años.

La deportista hizo el anuncio en su cuenta de Twitter con un mensaje que tituló con la palabra "agradecida", donde explica que es la que más ha utilizado a lo largo de toda su carrera.

"A través de mi propia resiliencia y de la guía de otros, he podido vivir mis sueños. He podido convertirme en lo que quería y dije cuando era niña", afirmó Konta, quien debido a lesiones no pudo mantener el nivel que la llevó a jugar semifinales en Wimbledon y Roland Garros.