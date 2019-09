La tenista Caroline Wozniacki fue aceptada en la escuela de negocios en Harvard

La tenista danesa Caroline Wozniacki, 17a en el ranking de la WTA, fue aceptada en la escuela de negocios de la Universidad de Harvard, una de las más importantes de Estados Unidos y el mundo.

Así lo reveló la propia ex número uno del mundo, al compartir una fotografía, en redes sociales, de su primer día en la prestigiosa casa de estudios.

"!Ser aceptada en la escuela de negocios en Harvard es un sueño hecho realidad!", escribió la tenista, de 29 años.

Being accepted in to Harvard Business School is a dream come true! Thank you @anitaelberse and @Harvard for this amazing opportunity! #1stdayofschool pic.twitter.com/PnNyqpR8yP