Branco Ampuero ante crucial duelo en la Libertadores: El grupo no piensa en fracasar

El zaguero de Universidad Católica Branco Ampuero aseguró que el equipo no piensa en un fracaso este miércoles cuando enfrente a Atlético Nacional por la sexta fecha de la fase grupal en Copa Libertadores.

"El grupo no piensa fracasar mañana", respondió el defensor ante una consulta en conferencia de prensa este miércoles.

Además, dijo que en este encuentro ante los colombianos "va a haber un punto en el juego donde ellos van a tener que salir a buscar más, porque neesitan ganar. Nosotros tenemos que imponer nuestro juego para tener las mejores ocasiones, pero será un partido muy disputado con dos equipos que se van a jugar todas sus chances. Esperamos sea un partido entretenido para que la gente lo pueda ver, que se sienta que nos jugamos un paso importante para ell club".

"Será un partido trascendental para ellos y nosotros, el equipo que esté más concentrado y maduro en la cancha será el que se quede con el triunfo, queremos ser el equipo que parta haciendo daño, con la posesión, que empiece a buscar pronto los espacios a la espalda de los jugadores, pero puedo decir un sinfín de características o cosas, lo que se viene en la cancha son momentos únicos, dentro de todo el ambiente que se pueda generar, donde tenemos que estar más despiertos es en la toma de decisiones", afirmó.

Por último, reconoció que ante este encuentro "hay un morbo especial, te puede hacer clasificar a la siguiente fase de Copa Libertadores, pero de favorito no creo que sea la palabra correcta, el equipo ha aprendido durante estos años a ser cauto, respetar a cada equipo y lo que se pueda generar, de ser o no favorito, tener o no la pelota".

La UC enfenta a Atlético Nacional este miércoles a las 22:00 horas.