El descargo de Edson Puch tras su expulsión: Las dos tarjetas fueron invento del árbitro

El atacante de Universidad Católica Edson Puch se descargó en redes sociale luego de su expulsión por doble amarilla ante Argentinos Juniors, en un duelo que los "cruzados" ganaron 1-0 por gol de Fernando Zampedri.

El ariete estudiantil afirmó en Twitter, como respuesta a un seguidor que le dijo que su roja se le perdona, Puch aseguró que "las dos tarjetas fueron invento del árbitro".

"En la primera amarilla me paro frente al balón para que no juegue rápido y me agarra del cuello, le saco la mano y me saca amarilla", reclamó Puch.

El delantero fue expulsado porque en una primera acción vio amarilla cuando intentó frenar la rápida reanudación de Argentinos y se vio entreverado con un jugador rival, mientras que la segunda fue por darle un empujón con el hombro a otro contrincante.

Las dos tarjetas fueron invento del árbitro — Edson Puch Cortez (@EdsonPuchCortez) May 13, 2021