Poyet: Nacional hizo el partido que le convenía, que es defender

El técnico uruguayo de Universidad Católica, Gustavo Poyet, se mostró poco autocrítico tras la derrota de su equipo por 1-0 ante Nacional en Uruguay y apuntó a la última fecha frente a Atlético Nacional de Colombia para poder cerrar su paso a octavos de final.

"Tenemos que tratar de jugar el partido de la mejor manera, ganarlo para pasar y después si no lo logramos, los responsables somos nosotros porque tuvimos la oportunidad de hacerlo", sostuvo en conferencia de prensa.

En el análisis del compromiso, Poyet sostuvo que "yo no analizo ni posesión, no cantidad de tiros, de chances, de faltas, pero en general si uno analiza el partido fríamente, no merecimos perder el partido para nada, pero así es el fútbol".

Además, añadió en la misma línea que "son los riesgos que uno toma, los entrenadores buscamos un balance perfecto, atacar y defender bien, en una contra nos hicieron el gol y a partir de ahí, Nacional hizo el partido que le convenía, que es defender, bajar el ritmo del partido, cerrarse bien y cortar todas las formas nuestras de llegar al área".

Finalmente, indicó sobre el ingreso de Luciano Aued que "asimiló muy bien el salir del equipo, estaba empujando para volver y se dieron cosas durante la última semana que me hicieron tomar la decisión. Yo siempre digo que el fútbol no es matemáticas. Buscaba lo que hizo Luciano, encontrar pases de gol en el primer tiempo y características distintas de Leiva, nada más".

La UC enfrentará a los "verdolagas" el miércoles 26 de mayo en San Carlos de Apoquindo, a partir de las 22:00 horas (02:00 GMT).