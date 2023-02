Gabriel Suazo: Me siento como si llevara un año jugando en Toulouse

Gabriel Suazo destacó en su debut como titular junto a Toulouse esta semana en la liga francesa, y respecto a ello es que el chileno expresó positivas sensaciones y habló de la adaptación que está teniendo en el club.

En diálogo con la radio France Bleu Occitanie, el excapitán de Colo Colo aseguró sentirse cómodo en sus primeros días con los "Violetas", valorando su rendimiento en el triunfo sobre Troyes.

"Esto es gracias a mis compañeros, me recibieron muy bien a pesar de que yo no pueda hablar francés y un poco de inglés. Es como si llevara un año jugando acá. Me siento uno más", expresó Suazo al citado medio.

Además, apuntó que: "El estadio es un ambiente extraordinario. Incluso cuando estábamos en ventaja, siempre estuvieron detrás de nosotros. Es como jugar con un jugador más gracias a los hinchas".

Suazo también palpitó el desafió ante el poderoso Paris Saint-Germain, programado para este sábado a las 13:00 horas (16:00 GMT).

"Es genial enfrentarme a jugadores como Neymar o Messi, no tuve la oportunidad de jugar contra él en un partido Chile con Argentina. Es un equipo muy difícil, por supuesto. Pero iremos con nuestra alma, jugaremos nuestro juego. Haremos todo lo posible para competir con ellos", sentenció.