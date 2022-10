Gabriel Costa: Quiero seguir, estoy muy cómodo acá, ni yo sé qué va a pasar

El volante Gabriel Costa se mostró feliz luego del triunfo de Colo Colo ante O'Higgins previo a la entrega de la copa del Campeonato Nacional 2022, y reiteró su cariño por el "cacique", donde espera seguir en la siguiente campaña.

"Es una emoción tremenda, ya la veníamos viviendo desde la semana pasada. El partido no tenía mucha trascendencia (por el resultado), pero somos muy profesionales. Queríamos festejar con la gente e hicimos todo lo posible para poder ganar", dijo a TNT Sports.

"Disfrutamos mucho la semana pasada cuando ganamos el título. Hubiera sido lindo ganarlo de local y no se nos dio, pero pudimos festejar tranquilos, sin presión. Este triunfo es para toda la gente, es obvio", agregó.

"Fue un esfuerzo personal de conseguir algo con el club. Se me dio después de cuatro años y es solo trabajo, esfuerzo y sacrificio para poder lograrlo", aseveró.

Además fue consultado por su continuidad en Macul. "Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre. Vamos a esperar, nos sentaremos a conversar... ni yo sé qué va a pasar. Yo dije muy claro que quiero seguir, estoy muy cómodo acá. Sino, bueno, muy feliz de todo lo que el club me dio, pero no me quiero despedir", expresó.