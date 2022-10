Los "picantes" tuiteos que intercambiaron Wanda Nara y Mauro Icardi

El futbolista argentino Mauro Icardi, de Galatasaray, y Wanda Nara, de quien se encuentra separado según varios reportes de la prensa trasandina, intercambiaron "picantes" tuiteos a causa de una noticia publicada por el medio Ciudad.com.ar.

Esto, porque de acuerdo al artículo la representante del delantero de Galatasaray lo "perdonó" y ya es posible hablar de "una reconciliación".

Las palabras no cayeron bien en Nara, que replicó rápidamente apuntando que "no tengo nada que perdonar. Estamos separados. Gracias por NO consultarme".

Icardi, al notar esa respuesta, lanzó en su cuenta oficial un cuestionamiento: "¿Separada como cuando fui a Argentina hace unos días? Lo FIRMO, la pasamos muy bien".