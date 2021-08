Lionel Messi en su presentación: Quiero ganar otra Champions y PSG es el lugar ideal

El delantero argentino Lionel Messi fue presentado como flamante jugador de París Saint-Germain y en sus primeras palabras como futbolista del elenco galo, se fijó como gran objetivo ganar la Liga de Campeones con el elenco capitalino.

"Llegó a un equipo que casi está hecho. En los últimos años estuvo cerca de ganar la Champions. Vengo a ayudar y dar el máximo, con más ganas que nunca. Mi sueño es ganar otra Champions y París es el lugar ideal para poder conseguirlo", dijo en conferencia de prensa.

"Hay veces que puedes tener el mejor equipo del mundo y no ganar. Sabemos lo difícil que es la Champions, el PSG también lo sabe, estuvo muy cerquita. Es una competición en la que están los mejores y tendremos que tener un grupo unido y fuerte, después hará falta un poquito de suerte. No siempre gana el mejor. Es una competición especial y eso lo hace tan linda. Todo el mundo la quiere", añadió en compañía del presidente del club, el qatarí Nasser Al-Khelaifi.

El jugador rosarino expresó su felicidad por llegar al elenco francés, aunque también tuvo palabras para lo vivido esta última semana en FC Barcelona.

"Estoy muy feliz, todos saben cómo fue la salida del Barcelona, fue muy duro, con muchos años. Es difícil hacer un cambio después de tanto tiempo. La felicidad es enorme, tengo ganas de poder entrenar y que pase rápido. Lo estoy disfrutando mucho junto a mi familia, pero quiero empezar a entrenar y encontrarme con mis compañeros para empezar esta nueva etapa", expresó.

Respecto a la fecha de su estreno oficial, Messi dijo que aún no hay claridad al respecto: "Vengo de más de un mes parado y no sé, seguramente tendré que hacer una pretemporada solo y cuando esté preparado empezaré a jugar. Tengo muchas ganas pero no sé la fecha, dependerá de cómo vaya sintiéndome y lo que decida el cuerpo técnico", dijo.

Además, tuvo palabras para un eventual choque con FC Barcelona: "Antes de irme sin saber dónde iba, yo ya dije que Barcelona es mi casa. Son muchas cosas vividas. Ellos sabían que iba a un equipo competitivo, que iba a ganar la Champions. Quiero seguir ganando títulos y el París tiene los mismos objetivos que yo. No sé si nos vamos a enfrentar. Por un lado será lindo, ojalá sea con gente, pero por otro lado será muy raro jugar en mi casa con otra camiseta. Es algo que puede pasar".