Aclaró su futuro: José María Buljubasich fue tajante sobre su posible salida de U Católica

Durante las últimas semanas se especuló con la posible salida de José María Buljubasich de Universidad Católica. El Tati, quien se ha desempeñado como gerente deportivo del club por quince años, estaría evaluando dejar el cargo para asumir nuevos desafíos profesionales.

Sin embargo, esto fue aclarado por el propio exportero, quien durante la presentación de Daniel Garnero como nuevo entrenador de los Cruzados, aclaró su futuro.

José María Buljubasich aclaró su futuro en U Católica

En primer lugar, el Tati manifestó sentirse “sorprendido” por los rumores de su posible salida de la Franja. “Nunca manifesté a nadie ni planifiqué salir. Estoy trabajando a gusto en el club. En ningún caso hubo una evaluación mía de salir”, señaló.

Asimismo, descartó dejar el cargo para asumir como gerente de selecciones de la ANFP. “También me sorprende, nadie me llamó, nunca hablé con nadie. Lamentablemente hay mucha información que enturbia las cosas. No hay nada”, completó.

Presidente de Cruzados respaldó a Buljubasich

Quien también alzó la voz fue el presidente de Cruzados, Juan Tagle, quien entregó un importante espaldarazo a su gerente deportivo.

“Todo lo que se ha dicho es creación, casi artística, como una suerte de pugna. Se ha nombrado a Felipe Correa como su sucesor y eso incomoda a Tati. A nadie le gusta que su nombre se manosee de esa manera. No se ha puesto en duda su trabajo. Nos reunimos y hay respaldo de todos los directores de Cruzados”, cerró el timonel.

¿Dónde seguir las novedades de U Católica?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad Católica.