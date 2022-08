Agente de Peranic: Se quedaría toda la vida en la UC, pero entiende que no jugar significa acortar su carrera

El representante de Nicolás Peranic, Gerardo Godoy, habló este miércoles sobre la situación que vive el arquero ante la competencia del puesto en Universidad Católica y la incertidumbre que existe por los minutos que pueda sumar el resto de la temporada.

En diálogo con Al Aire Libre PM, el agente mencionó que: "Al no estar jugando, ninguno está contento. Él sabe que tiene dos grandes arqueros delante de él, por eso no juega, por ese lado tranquilo. Eso sí, en el club está muy cómodo con el trato, con el técnico, tanto con el anterior (Cristian Paulucci) y ahora con el actual (Ariel Holan) todo muy bien".

"Él (Peranic) se quedaría toda la vida en Católica, pero entiende que no jugar le significa por ahí acortar un poco su carrera quizás. Jugando en Católica u otro club, podría tener continuidad y jugar unos cuatro años más", señaló.

"Igualmente eso se va a evaluar a fin de año, cuando el club decida renovar o no, ahora con el tema de la nacionalidad se le pueden abrir otras puertas. Creo que demostró lo que sabe y no le va a faltar. Si está la opción de Católica, lo va a analizar y será la prioridad para él. No me he sentado a conversar con él, porque es muy pronto", explicó Godoy.

Por último, se refirió a las opciones que tuvo Peranic para salir en este reciente mercado de pases. "Hubo sondeos, preguntaron en el club tengo entendido, pero nadie de ningún club se contactó directamente. Simplemente preguntaron cuál era su situación y quedó todo ahí", expresó.