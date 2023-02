Buljubasich por paso de Martín Ballesteros a Colo Colo: No es justo bloquear a un jugador

El gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, explicó la salida del joven arquero Martín Ballesteros a Colo Colo y contó que espera que el futbolista tenga la opción de sumar minutos en el conjunto "popular".

"Han salido varias cosas sobre Martín. En las decisiones que nosotros tomamos, Ariel -Holan, el DT- tiene una voz importante con respecto al plantel profesional, jpero hay otras cosas que tienen que ver con el Fútbol Joven que no pasan por Ariel", detalló.

En esa línea dijo que la partida del meta "no es su decisión -del técnico-, sino que es una decisión que pasa por el club, en el caso mío y de Nelson Parraguez, jefe del Fútbol Formativo. Eso radica en que estamos tratando de hacer evaluaciones sobre las posibilidades que tienen los futbolistas de jugar en nuestro club, como pasó con Alexander Aravena que fue a Ñublense o Bruno Barticciotto que fue a Palestino".

"Visualizábamos que tal vez la posibilidad de jugar no era tanta, que ese desarrollo para el jugador no iba a ser muy bueno, e hicimos préstamos. Ahora vimos que Martín no tenía mucha posibilidad, por lo tanto a partir de ahí se toma la decisión de un préstamo, y hay una propuesta de parte de Martín y Pablo Leclerc, su representante, de solicitar la libertad de acción", continuó en su relato.

"Nosotros evaluamos, le dimos la libertad, no renunciamos a los derechos de formación, pero sí le dimos la posibilidad de ir a jugar a algún club, porque no es justo bloquear a un jugador, a partir de ahí hay un convenio que se firma con el jugador que nos protege en el caso que sea vendido y recibir parte de los derechos".

"A partir de ahí, Martín firmó en Colo Colo y ojalá tenga la oportunida de jugar para que tenga un desarrollo, mmás allá que puede tener cierto morbo o situación, lo importante es como decimos siempre no bloquear ni truncar el desarrollo del os jugadores y si visualizamos que no le vamos a dar esa posiblidad es justo darle la libertad de acción", sentenció.

Buljubasich también se mostró conforme por el mercado de pases del club, aunque comentó que durante los próximos meses realizarán evaluaciones, mientras dedicó palabras a las salidas de Clemente Montes y Felipe Gutiérrez, así como también a la eventual salida de Nehuén Paz.

En lo referido al zaguero argentino, postuló que "son cosas que pasan en el fútbol, los cambios de entrenadores generan este tipo de situaciones", en tanto que en relación al volante, que fichó en Emiratos Arabes Unidos, expuso que "se llegó a un acuerdo, un finiquito, y a partir de ahí tomó la opción que más le convenía. No hubo negociación con ningún club, se trató la situación mano a mano con él".

Sobre Montes, finalmente, dijo que "Clemente está en el lugar que quiere estar y terminamos teniendo una relación muy positiva".