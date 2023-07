Burdisso: Dituro es importante, pero al que le toque el domingo tendrá respaldo

El defensor argentino Guillermo Burdisso se refirió a la inminente partida de Matías Dituro al fútbol turco y apuntó que en el equipo hay jugadores preparados para suplir su salida a Europa.

"He escuchado, no soy de leer, pero estoy más o menos al tanto. Estamos enfocados en nosotros, en el partido del domingo. Matías es importante, pero al que le toque el domingo tendrá el respaldo del equipo y del cuerpo técnico. Creemos que tenemos mucha gente de experiencia, muchos líderes, tenemos gente con sentido de pertenencia, que salió de las inferiores del club y eso es importante", afirmó.

"No he podido hablar con Matías en los últimos días, pero la verdad es que el fútbol de Turquía es muy competitivo, siempre hay buenas incorporaciones que hacen que la liga sea muy vistosa, pero va cambiando y estuve hace años", dijo el exGalatasaray.

Sobre su paso por la UC, explicó que "el balance es al final de temporada, no me he parado a pensar en estos meses. Fue con momentos buenos y malos como tiene el fútbol, pero estoy pensando solamente en el presente, en disfrutar de estar jugando, de poder defender estos colores que para mí son muy importantes, un club con mucha historia y prestigio, me enfoco en eso. Estamos pensando en revertir la situación del último fin de semana y en ganar el domingo".

"Esta situación no me había ocurrido nunca de comenzar en un equipo con una lesión y otra a mitad de campeonato, eso perjudica a la hora de querer afianzarte o agarrar ritmo. No me gusta poner excusas, pero son situaciones que pueden suceder y lo único que queda es trabajar más y mejorar. Nunca me había sucedido, la última vez que fui suplente fue en 2014 en Galatasaray. Me costó mucho porque mi cabeza era venir y ayudar al equipo en la cancha", completó.

La UC jugará con Curicó Unido el próximo domingo a las 20:00 horas, por la fecha 17 del Campeonato Nacional.