Claro Arena golpea a U Católica: ANFP tomó drástica medida para su duelo con Ñublense

Universidad Católica recibió un duro revés en las últimas horas, luego que la Dirección de Obras Municipales de Las Condes (DOM) no autorizara el Claro Arena, por lo que los cruzados deberán seguir esperando para abrir las puertas de su remozado estadio.

Sin embargo, esta no es la única mala noticia que golpeó a la UC. Esto porque la ANFP decidió suspender su compromiso frente a Ñublense por la Fecha 19 del Campeonato Nacional debido a la falta de estadio para albergar el duelo.

🏗️ ¿Por qué la DOM de Las Condes rechazó el Claro Arena?

La tercera visita inspectiva realizada este martes por la DOM dejó al descubierto varias deficiencias pendientes en el Claro Arena. Según el comunicado oficial de Cruzados, la autoridad municipal solicitó terminar las mejoras en demarcaciones y nivelación de un sector de estacionamientos.

Por esta razón, la escuadra precordillerana buscaría hacer de local en el Estadio Santa Laura ante los chillanejos, algo que finalmente no ocurrirá.

🚧 ¿Cuál fue el problema con el Santa Laura?

La Delegación Presidencial Metropolitana tampoco autorizó el uso del Estadio Santa Laura para este encuentro. El recinto de Independencia presenta dificultades de acceso debido a los trabajos que se realizan en sus alrededores para la instalación de nuevas luminarias.

Unión Española había iniciado en marzo la renovación completa de su sistema de iluminación. Las obras "obligan a desplegar todos los materiales y equipos de trabajo" e "inhabilitan obligatoriamente sectores clave como los accesos y zona de estacionamientos".

🎤 ¿Por qué descartaron el Bicentenario de La Florida?

El plan "C" de Universidad Católica era utilizar el Estadio Bicentenario de La Florida, pero esta opción también quedó descartada porque este sábado 9 de agosto se realizará el concierto de la cantante argentina Emilia en el recinto floridano.

La presencia del evento musical impide la preparación adecuada del estadio para el partido del domingo, considerando los tiempos técnicos necesarios para el montaje y desmontaje del espectáculo.

📅 ¿Cuándo se jugará finalmente el partido?

Habrá que esperar que la ANFP reprograme el partido, aunque según reveló Radio ADN, todo indica que se jugará durante el mes de septiembre.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U Católica?

