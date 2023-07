Clemente Montes tras regreso de Celta de Vigo: Ya no me siento el juvenil que salió de U. Católica

Clemente Montes, delantero de Universidad Católica, considera que su breve estancia en el fútbol español le convirtió en un jugador más maduro, más pulido y versátil, con una paleta nueva de recursos técnicos y tácticos con los que espera convencer a Ariel Holan y a Eduardo Berizzo de que tiene un sitio tanto en el once titular "cruzado" como en la selección chilena.

En una entrevista con EFE, el chileno aseguró que Católica tiene elementos como para pelear y adjudicarse el título, tarea a la que espera contribuir no solo con goles sino también desde su nueva faceta como asistente, una característica que Celta de Vigo le ayudó a descubrir.

"Sí, la verdad es que fue una buena experiencia. Estoy muy contento de haber tomado ese paso. Donde se rescatan muchas cosas positivas, donde me encontré a mí mismo, donde me siento un jugador mucho más maduro", afirmó.

"También aprendí un montón de ellos, de cómo es el fútbol allá, el fútbol español, cómo es el ritmo de partido, la intensidad que tienen y, ahora que vuelvo, espero repercutirlo acá en Católica", agregó.

A este respecto, Montes entiende que su experiencia en el fútbol español, aunque sea en una división inferior, le entregó una serie de matices que le hacen un atacante más completo.

Entre ellos, el atacante de 22 años enumeró "la lectura (del juego), la intensidad que hay, los espacios que se encuentra uno en la cancha, los perfiles en el control y que también es muy importante cómo guiar tu cuerpo".

También mencionó las "distintas maneras de defender, y también mucho tema táctico y de posicionamiento" ya que en Vigo jugo en diversas zonas, tanto como extremo abierto en ambas bandas como de volante atacante e incluso de enganche.

"Logré encontrar una faceta mía que no tenía tan pulida, que era jugar por dentro, y me ayudó mucho también a ese tema de mirar antes de recibir, perfilarme mejor, atacar de distinta manera y habilitar de otra manera también con mis compañeros y a tener más soluciones, más herramientas para mi fútbol, mi juego".

Cualidades que ahora facilitan que sea un jugador que no solo ataca con más inteligencia y eficacia de cara al arco, sino que también "puede guiar el ataque y asistir" mejor a los compañeros.

"Me siento mucho más maduro, ya no me siento el juvenil que salió de la Católica. Al contrario, me siento un tipo con ganas de seguir creciendo, de comerme al mundo por así decirlo, ganas de seguir triunfando, de aplicar todo lo que aprendí, aplicarlo y demostrar que tampoco estamos tan lejos de ese fútbol", señaló.

El primer objetivo de Montes es ganarse el puesto con Ariel Holan y después "ayudar al equipo a subir en la tabla, que es el objetivo principal marcado a principio de año", sin dejar de aspirar a una llamada de Berizzo ya que "a cualquier jugador le encantaría volver a la selección".

"Ese es uno de los hechos por los que volví, para tener más minutaje, más minutos de juego y así poder ser llamado a la selección", subrayó Montes, quien ya ha hablado con Holan y ya se reincorporó a la rutina de entrenamientos de cara al reinicio del campeonato, previsto para los próximos días.

Y está deseando cantar de nuevo un gol con la camiseta cruzada, que dedicará, dijo, "a la gente que me quiere, la gente que confió en mí en la Católica, los dirigentes que confiaron en que podía volver, para mi familia, obviamente, y también para la gente que siempre me ha dado su cariño, incluso cuando estaba lejos", apuntó.