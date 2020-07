Cristopher Toselli: El club nos ha dicho que estemos preparados para entrenar

El arquero de Universidad Católica Cristopher Toselli contó que hay expectación de cara al retorno a los entrenamientos dado que el mensaje desde el club es estar preparados.

"Hay protocolos, eso está claro. No solo en Católica, sino que todos en todos los equipos y solamente estamos esperando la autorización del Ministerio para volver. Ese ha sido el mensaje del club, que estemos preparados, que puede ser en cualquier momento, pero que depende del Ministerio", dijo Toselli en conferencia de prensa.

Además, el portero se refirió a las fallidas negociaciones que el plantel tuvo con la dirigencia de Cruzados y junto con agradecerle a la institución por el esfuerzo realizado, explicó que no se llegó a acuerdo por las devoluciones que ofreció la concesionaria.

"Sinceramente nosotros queríamos bajarnos el sueldo, pero no llegamos a acuerdo en el tema de la devolución, y no sabemos lo que vaya a hacer la institución con los funcionarios. Espero que no pase nada, pero nosotros agradecemos la labor que está realizando el club porque es un tema súper sensible", dijo el portero en conferencia de prensa.

Toselli también comentó la opción de que Matías Dituro emigre a Brasil, algo que el ex volante cruzado Ricardo Lunari ve con buenos ojos, dado que puede ser una buena oportunidad para el ex seleccionado chileno sub 20.

"Escuché, no lo leí. Se agradece de alguien tan importante para el club, pero sobre especulaciones prefiero no hablar. No tengo idea si habrá ofertas por Matías y desconozco lo que quiera hacer el club para su presupuesto", comentó.