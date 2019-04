Diego Buonanotte: Tendré que esforzarme un poco más para volver al equipo titular

El volante argentino Diego Buonanotte reconoció que el cambio en el esquema de Universidad Católica lo tiene fuera del equipo titular y por ello afirmó que la idea es esforzarse más para recuperar su puesto en la oncena.

"Con mi experiencia y madurez entiendo el momento. Más allá de que quiero jugar, y siempre voy a quererlo, porque el día que me conforme con diez minutos, diré basta. Hoy me siento a nivel futbolístico y físico al cien por ciento, pero sé que el fútbol tiene momentos", declaró a La Tercera.

"Hoy el momento es otro al que yo estaba acostumbrado en Católica. Tendré que esforzarme un poco más para volver a los once. Cuando toque, tengo que responder para no salir más", continuó para luego señalar que no le pide explicaciones al DT Gustavo Quinteros.

"Me considero un jugador inteligente para darme cuenta. A veces no se necesitan las palabras. Con ver y con hechos uno se da cuenta de que el equipo cambió y está funcionando. Con un sistema que en Católica no estábamos acostumbrados, pero que funciona muy bien. Me tendré que adaptar a las posiciones que el técnico me necesite", expresó.

Por últimos sostuvo que las llegadas de César Pinares y Edson Puch dificultaron el escenario para pelear por una camiseta estelar: "Jugadores como ellos logran que uno saque lo mejor de sí mismo. Siempre es bueno tener jugadores de esa calidad. Hoy tenemos un plantel muy bueno y rico en lo futbolístico y nos hará mejores".

La UC enfrenta esta tarde a Gremio por la Copa Libertadores, desde las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio San Carlos de Apoquindo.