¿Es opción para U Católica? Daniel Garnero se refirió al interés por Luciano Cabral

En las últimas horas los hinchas de Universidad Católica se ilusionaron con la posibilidad de reforzar el mediocampo con un jugador de jerarquía de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional. Esto porque el nombre de Luciano Cabral ha resonado con fuerza en San Carlos de Apoquindo después de que trascendiera el interés cruzado por el talentoso volante de Independiente de Avellaneda.

Sin embargo, el alto costo del seleccionado nacional es el principal impedimento para la franja. En medio de esta situación, el entrenador del equipo, Daniel Garnero, aclaró el posible fichaje del mediocampista.

🤔 ¿Qué dijo Daniel Garnero sobre Luciano Cabral?

Daniel Garnero fue claro al explicar que nunca pidió formalmente a Luciano Cabral como refuerzo. "Me llamó gente de Independiente diciendo '¿lo pediste?'. Realmente no lo pedí, porque no me lo van a dar", declaró en rueda de prensa. Sin embargo, admitió su interés por contar con el seleccionado nacional.

"Obviamente, me encantaría un jugador de esas características, es lo que estamos buscando y necesitamos, pero no lo pedí. Si se da una negociación y existe la posibilidad, Cabral va a tener mi punto de vista a favor", agregó.

💰 ¿Cuánto gana Luciano Cabral en Independiente?

El principal obstáculo para la llegada de Luciano Cabral a Universidad Católica es su salario actual en Argentina. Según Top Mercato, el mediocampista percibe US$50.000 mensuales (aproximadamente $47 millones de pesos chilenos), una cifra que supera incluso los ingresos de Fernando Zampedri, el jugador mejor pagado de la UC.

🎯 ¿Qué otros nombres maneja U Católica como alternativas?

Si la opción Luciano Cabral no prospera, Universidad Católica evalúa otras alternativas para reforzar su mediocampo. Entre los nombres que han sonado figuran jugadores como Pablo Galdames (quien ya rechazó ofertas cruzadas en tres ocasiones) y el joven Lautaro Millán de Independiente.

📅 ¿Cuándo juega U Católica?

Universidad Católica visitará a Deportes Iquique este sábado 2 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones por la fecha 18 del Campeonato Nacional.

📅 Fecha: Sábado 2 de agosto

🕕 Hora: 17:30

🏟️ Estadio: Tierra de Campeones (Iquique)

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U Católica?

