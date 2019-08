Francisco Silva y su redebut en la UC: Hay cosas que mejorar, me falta conocer la táctica del DT

Un día después de ser presentado como nuevo refuerzo de Universidad Católica, Francisco Silva tuvo su redebut con la camiseta de los "cruzados" en San Carlos de Apoquindo, tras partir hace siete años al extranjero.

El "Gato" fue ordenado como defensa central en el triunfo por 3-1 frente a Santiago Morning con el que la UC abrochó su paso a los cuartos de final de la Copa Chile.

En ese sentido, el futbolista reconoció tras el partido: "La verdad es que me sentí bien. Si bien llegó el pase rápido y pude jugar, hay cosas que ir mejorando, llevo un solo entrenamiento. Me falta conocer la táctica del entrenador y más a mis compañeros".

Sobre el hecho de jugar como defensor central, el mediocampista indicó que "puedo jugar en las dos posiciones, pero ahora fue porque me necesitaban ahí. Todos sabemos que mi posición natural es ser volante, pero no me molesta ser central si el equipo lo necesita".

Además, destacó el gran momento de Católica en el baolompié criollo: "El equipo está bastante solido en el campeonato, a nivel personal acabo de llegar y espero seguir mejorando. No hay que aflojar, estamos bien en ambos frentes y los chicos que juegan menos en el campeonato nacional, hoy demostraron un gran nivel cuando les tocó jugar".

Por último, sobre su regreso a casa, sostuvo: "Hay bastantes cosas diferentes, sobre todo San Carlos después de tanto tiempo estando afuera, pero estoy feliz de cómo me ha recibido la gente. Ayer en la presentación sentí el apoyo junto a (Alfonso) Parot y eso da ánimo para seguir luchando".