Gustavo Poyet recomendó a Marcelino Núñez para el fútbol europeo

El uruguayo Gustavo Poyet, ex técnico de Universidad Católica, llenó de elogios a Marcelino Núñez, uno de sus ex dirigidos, y afirmó, en diálogo con el programa web Girondinside TV, partidario de su ex club, Girondins de Bordeaux, que el seleccionado chileno tiene las capacidades para estar en el fútbol europeo.

"Marcelino Núñez, tiene todos los méritos y jugó con nosotros, tiene estadísticas de jugador europeo, tiene buen tiro libre, juego colectivo y está a nivel físico de jugador europeo", explicó Poyet en el programa de Girondins.

En la misma línea, valoró que ese nivel lo tiene con apenas 21 años: "Ya llegó a la selección nacional, y es un jugador interesante para Europa".

Además, Poyet mencionó a Diego Valencia, otro de los jugadores importantes de la UC, aunque insistió en Marcelino.

"El otro puede ser Valencia, que es atacante, pero si Marcelino Núñez no llega a Europa es porque no han ofrecido más por él que en Sudamérica", sentenció.