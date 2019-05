Gustavo Quinteros: "Lo único negativo de hoy fue el resultado"

Para Gustavo Quinteros, el director técnico de Universidad Católica, que su equipo haya perdido frente a O'Higgins este sábado fue el "único punto negativo" respecto a lo exhibido en cancha, puesto que valoró más el dominio de sus dirigidos pensando en el importante duelo de este miércoles con Gremio por Copa Libertadores. Para el timonel, sin embargo, la UC mereció algo mejor.

"Lo único negativo de hoy fue el resultado, (en O'Higgins) llegaron dos veces e hicieron el gol, nosotros llegamos múltiples ocasiones y no se pudo. Me voy conforme, no contento con el resultado, pero sí con la actuación de los jugadores porque fue un equipo mixto", dijo el DT.

"No tuvimos situaciones en contra, solo el gol. Hoy no sufrimos y nos faltó concretar, merecimos ganar por las situaciones. El resultado no fue lo que pasó en el partido, tuvimos más opciones, tiros en el palo y demás", profundizó.

Ya con toda la atención puesta en el juego que vivirán con Gremio a mitad de semana, Quinteros explicó que el haber usado un plantel sin varios de sus titulares esta jornada obedeció a su intención de llegar con las mejores cartas a Brasil, ya que el principal objetivo del club es clasificar a los octavos de final del certamen continental.

"Cuidamos a la mayoría, así que no vamos a tener excusa. Vamos a jugar de igual a igual allá, trataremos de jugar como hoy, que el equipo estuvo sólido, pero tratar de agregar más profundiad, así que trataremos de agregar un "9" para concretar. Vamos a ir a jugar con nuestro mejor nivel para tener un buen resultado", aseguró.

En relación a su duelo definitorio, el argentino señaló: "Gremio es un gran equipo, con jugadores de selección, pero aún no han demostrado el nivel cuando fueron campeones de América. Por ello decía que para sacar un buen resultado en Brasil cada jugador debe mostrar su mejor nivel y jugar el mejor partido de su vida".

Finalmente, el técnico de la UC volvió a bajar el perfil a la derrota frenta a los rancagünos.

"Hasta ahora hemos conseguido logros, vamos primeros, el Torneo de Verano, la Supercopa, aseguramos Sudamericana, le damos la posibilidad de jugar a chicos jóvenes. estamos tranquilos porque hemos jugado bien y ahora vamos a dar nuestro mejor nivel para sacar un resultado en Brasil", concluyó.