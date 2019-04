Ignacio Saavedra: Todo el equipo tiene la ilusión de avanzar en la Copa Libertadores

El volante de Universidad Católica, Ignacio Saavedra, se mostró ilusionado con una eventual clasificación de los "cruzados" a los octavos de final de la Copa Libertadores, a pesar de que para ello deberán sumar en sus visitas a Argentina y Brasil.

Al respecto, el mediocampista dijo en conferencia de prensa que "todo el equipo tiene la ilusión de pasar de fase y tenemos la convicción de que lo podemos hacer si hacemos buenos partidos en Argentina y Brasil".

"Ha sido un mes muy duro en el Campeonato Nacional y en la Libertadores, pero creo que lo hemos hecho muy bien. Hemos podido batallar en los dos frentes y creo que eso es muy positivo. Han rotado jugadores y lo han hecho muy bien, eso habla muy bien del equipo", agregó.

A su vez Saavedra se refirió a Palestino, sus rivales de este fin de semana, asegurando que "no hemos hablado mucho del partido y de sus jugadores, pero sí personalmente creo que hay que tener mucho cuidado con jugadores como Luis Jiménez, que tiene una trayectoria muy buena. Es un gran jugador todavía".

"La verdad es que yo no lo había visto mucho, era muy chico cuando él estaba afuera y cuando se fue a los Emiratos no lo vi mucho. Pero llegó acá y me sorprendió con su nivel, lo encuentro uno de los jugadores más destacados de Palestino y siempre hay que tener mayor resguardo con ese tipo de jugadores", apuntó.

El seleccionado sub 20 igualmente comentó lo que fue su participación en el microciclo de esta semana en la Roja bajo las órdenes del técnico Reinaldo Rueda pensando en la Copa América y el torneo "Maurice Revello", ex Esperanzas de Toulon.

Al respecto, el volante dijo que "fue una experiencia muy buena, en esos pocos días aprendí mucho del cuerpo técnico y también de los jugadores con los que compartí. Nos conocimos todos, eramos una base de jugadores jóvenes, eso permitió ir conociéndonos cómo jugábamos".