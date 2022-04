José María Buljubasich: Uno espera que los refuerzos demuestren por qué vinieron

El gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, habló este lunes del momento del club en la antesala del debut en Copa Libertadores, haciendo una llamativa reflexión sobre el rendimiento que han mostrado los refuerzos que arribaron para esta temporada.

En diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, el otrora arquero de los de la precordillera mencionó que: "A partir de que nosotros armamos el plantel yo como gerente deportivo me es indistinto si el que debe jugar es el refuerzo o alguien que ya estaba. A partir de ahí la responsabilidad es de todos para sacar al equipo adelante".

"Es la manera en la que trabajamos. Igualmente, uno espera que las incorporaciones en algún momento de la temporada demuestren por qué uno los trajo. Ese análisis se hace cuando termina el campeonato, porque son distintos contextos a lo largo de un año", subrayó.

Del mismo modo, "Tati" habló de la situación en particular de Fabián Orellana, quien no ha respondido a las expectativas de su llegada. "Justo cuando llegó Fabián se hizo el cambio de entrenador y el equipo comenzó a jugar bien y por ahí a él le costó adaptarse más. No hay ningún otro problema, se van diciendo muchas cosas, pero tenemos la tranqulidad que los cuerpos técnicos toman decisiones, a veces puede ser compartida o no por los hinchas y la prensa, pero pasa en todo el mundo", señaló.

Por otra parte, abordó la situación del equipo tras ganar el clásico universitario, comentando que: "A pesar de que pasamos cuatro partidos sin ganar no todo fue tan malo. En general lo que uno dice en estos casos es que los torneos internacionales generan otra cosa, pero en la previa podemos entender que hay una cierta paridad en el grupo de Copa Libertadores y nuestra meta es avanzar de fase".

"A veces nos tildan de poco ambiciosos. Uno trata de armar el mejor plantel posible dentro de las posibilidades y creo que tenemos buenos jugadores para afrontar ambos torneos, a nivel internacional se arma el equipo y vemos después a los rivales. Queremos competir en la copa, el objetivo de este semestre es pasar a octavos de final y después veremos qué pasa", explicó.

"Nosotros tenemos una situación que le puede pasar a muchos equipos. Hay formas de ver el fútbol y en la fase grupal de la Libertadores un mal partido te deja fuera. Uno puede pensar que un equipo pragmático y ordenado puede dar la posibilidad de llegar más lejos, pero también por tener cartel de equipo grande se espera que se salgan a buscar los partidos", insistió.

Finalmente, Buljubasich se refirió al tema de la localía cuando empiece la remodelación de San Carlos de Apoquindo. "El otro día lo hablábamos con Juan Tagle y nosotros al parecer vamos a jugar la primera rueda completa en San Carlos. Sinceramente no sé si el Estadio Nacional va a estar disponible más adelante, pero sino tendremos que buscar alternativas y el hincha tendrá que entender".