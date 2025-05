José Pedro Fuenzalida anticipó la inauguración del Claro Arena: “Imagino los partidos a estadio lleno”

Cada vez falta menos para la inauguración del Claro Arena, el remozado estadio de Universidad Católica. Los Cruzados esperan con ansias la apertura de su casa, sobre todo en medio de su irregular temporada.

Uno que palpitó lo que será el nuevo estadio de la institución fue José Pedro Fuenzalida. El 'Chapa' visitó las obras del recinto y ya imagina cómo será cuando la UC haga de local allí.

Chapa Fuenzalida sueña con el Claro Arena

En conversación con los canales oficiales de Universidad Católica, Fuenzalida contó que “había estado en cuando estaba empezando la construcción, con cierto avance, pero verlo ahora ya en un 90% ha sido muy lindo. Tengo muchos recuerdos y también un poquito de ansiedad de que llegue el día de que podamos disfrutar de Católica en esta cancha”.

“Me imagino en los partidos estadio lleno. Se puede sentir ya el ambiente, se ve muy bien la cancha desde todos los sectores, eso va a generar mucho ambiente tanto para el jugador como para la gente. Así que me imagino esos partidos porque me tocó vivirlo en este San Carlos antes de la remodelación. Lo que vamos a vivir en este nuevo estadio va a ser tremendo y obviamente va a ser un plus para nuestro equipo”, agregó.

Por último, el Chapa señaló que “sin duda el el nuevo estadio con su infraestructura, con su nuevo espacio también para eventos va a ser que la institución crezca en todo sentido. Esto no solo pensando en el fútbol, que obviamente es muy importante y para mí es lo personal más aún, pero nos va a hacer crecer en toda área y eso es lo que también podemos proyectar”.

¿Cuándo se inaugura el Claro Arena?

Si bien aún no hay fecha confirmada, se espera que el Claro Arena se inaugure en julio próximo, a casi tres años del cierre del antiguo San Carlos de Apoquindo, aquel 20 de agosto de 2022, cuando Universidad Católica recibió a Audax Italiano.