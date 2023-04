Juan Tagle: La ANFP no ha logrado una relación más fluida y profunda con las autoridades

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, aseguró que el problema para encontrar localía en la temporada 2023 ha sido por responsabilidad de los clubes afectados y también por la exigencia de las autoridades.

Tagle, consultado por el clásico universitario que sigue sin sede definida, nos dijo en nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa: "Yo lo lamento mucho. Este año que no hemos tenido estadio y vemos lo dramático que resulta, lo difícil que está siendo el tema. Hay muchos responsables, el fútbol y los clubes tenemos una cuota de responsabilidad, pero también es cierto que la ANFP quizás no ha logrado lo que ha pretendido de tener una relación más fluida y más profunda con las autoridades para lograr un verdadero apoyo en este tema, entonces está siendo difícil".

"Ha sido una combinación fatal no tener el Estadio Nacional, algunas canchas en mal estado, y una autoridad bastante reticente o compleja a la hora de dar autorizaciones, está afectando al fútbol, y ahí debemos redoblar esfuerzos. Nosotros esperamos no tener más ese problema el próximo año, con nuestro proyecto estadio, pero hay otros clubes que seguirán con ese problema y hay que trabajar mucho", añadió.

"La idea es tener un marco de relación con la autoridad un poco más fluido, y que no que sea cada autoridad regional, con criterios distintos para autorizar o no partidos. Además, haber responsabilidad de los organizadores y las autoridades para controlar la violencia, porque la idea no es estar semana a semana con este problema. Hay que reforzar los esfuerzos para tener una solución permanente", siguió.

"Me enteré que no estaba autorizado aún el escenario de Concepción, no sabía que se estuviera considerando Valparaíso, y claro que afecta, por la programación, los costos del viaje, y es complejo estar cambiando en el corto plazo", expresó.

Por otra parte, descartó tener contemplado reforzar al plantel a mitad de año: "Tenemos que ser muy responsables en el mediano y largo plazo. Este año nosotros consideramos un presupuesto que contemplaba pasar una fase en la Sudamericana y pagamos un costo oneroso por Santa Laura, que no estuvo disponible cuando debió estarlo. Entonces nos hemos enfrentado a un año complejo en lo económico".

"El plantel lo diseñamos para el año 2023, eso no quita que haya una oportunidad de fichaje, pero pensar que vamos a ir a buscar grandes refuerzos en el receso no es realista, no quisiera genera expectativas al respecto, porque creemos que hay un buen plantel, que el equipo tiene mucho más potencial de lo que está mostrando. Hay jugadores jóvenes muy interesantes, unos que son realidad como Alexander Aravena o Gonzalo Tapia, y otros que vienen fuerte. No debiéramos salir a buscar refuerzos a mitad de temporada, salvo que hubiera una gran oportunidad o que saliera algún jugador del club".

Finalmente, habló de la buenas sensaciones que tienen en la celebración de un año más, en medio de la construcción del nuevo San Carlos de Apoquindo: "Estamos celebrando el aniversario 86 y creo que es muy importante para el futuro de Universidad Católica. Estamos en pleno proceso de modernización del Estadio San Carlos de Apoquindo, hay muchas energías puestas en eso. Obviamente con un ojo puesto en el presente, en los equipos masculinos, femenino y de fútbol formativo".

"Si tuviera que dar un elemento clave para este ambicioso proyecto, es que siempre ha habido una muy buena comunidad de intereses en el directorio de Cruzados. Tenemos un gerente general que lleva más de 10 años, un gerente deportivo con lo mismo y un trabajo muy mancomunado, no hay trabajos personales, si hay diferencias las discutimos en la interna. Todos tenemos un gran cariño por Universidad Católica y un deseo por hacerla más grande. Nadie está ahí por hacerse más rico o famoso", cerró.