17:38 | Ariel Holan: "Tenemos muy buenos mediocampistas. Hoy es importante la versatilidad, siempre que eso no afecte a las características del futbolista" #CooperativaTuVoz

17:34 | Ariel Holan: "La primera vez que me quiso la U fue durante mi paso de Defensa y Justicia a Independiente. Nos juntamos y ellos optaron por otras características de entrenador" #CooperativaTuVoz

17:32 | Ariel Holan: "Queremos tener chances concretas de ir a competir y no a participar de la Copa Libertadores" #CooperativaTuVoz

17:28 | Ariel Holan: "Me gusta que nuestro sistema defensivo se base en la administración del balón. Si tiene concepto y contenido, la pérdida del balón es menor" #CooperativaTuVoz