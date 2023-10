Nicolás Núñez apuntó a Felipe González: Hay algo personal, tal vez resentimiento

Tras el agónico triunfo de Colo Colo en el clásico, Nicolás Núñez, DT de Universidad Católica, disparó con todo al arbitraje de Felipe González, incluso haciendo referencia al pasado del referí en las inferiores "cruzadas".

"En lo arbitral hay frustración, emociones que traicionarían. Es evidente que hay muchas cosas que nos molestan, sobre todo la injusticia, no ser medidos con la misma vara", dijo en conferencia de prensa..

"Con la sensación de injusticia en todos los momentos, uno tiene impotencia. El hecho de la expulsión nos afectó mucho porque empezamos a defender mucho más atrás".

"Hay frustración porque este mismo árbitro no nos cobró un penal donde su jefe, autoridad máxima, lo salió a criticar contra Audax Italiano. Es evidente que hay algo personal con él, frustración, resentimiento tal vez de haber pertenecido a este club y no seguir participando. Ahí uno se imagina cosas", agregó.

"Además está su actitud de soberbia, eso no está en nuestras manos. A Clemente (Montes) le meten un manotazo en la cara, no hay VAR, dan 11 minutos. No hay un criterio... Uno empatiza con Ronald Fuentes, su molestia. Si no podemos decir nuestras palabras y el comité va a amenzar con sanciones cada vez que nos referimos a los árbitros, siento que vamos por mal camino. Debe haber una autocrítica de ellos. Espero que no nos arbitre nunca más", sumó.

En cuanto a lo futbolístico, Núñez indicó que "visualizamos que Colo Colo iba a sumar mucha gente en ataque, con su ímpetu nos iba a poner en problemas y necesitábamos un funcionamiento. A ratos lo conseguimos, pero fuimos dominados en el primer tiempo; fueron superiores".

"En el segundo tiempo tuvimos más control de las situaciones y no recuerdo sufrir tanto. Pudimos atacar, en la contra encontramos el gol. Con más claridad en el último de frente al arco, hubiésemos encontrado ocasiones más claras", continuó en el análisis.

"Con un jugador menos, ellos crecieron. Los esfuerzos aumentan y lamentablemente perdimos de esta forma, que termina siendo framático y trágico. Me quedo con el esfuerzo y compromiso de los jugadores para seguir compitiendo", sumó.