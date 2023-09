Nicolás Peranic: Quedó la espina de la Copa Chile y el fútbol nos puso una revancha

El arquero de Universidad Católica Nicolás Peranic contó que, al igual que lo señalado por su compañero Gary Kagelmacher, considera el enfrentamiento ante Colo Colo como una revancha luego de los cruces que sostuvieron en la Copa Chile, saldados con triunfo del "Cacique".

"Es una semana particular, a veces no importa mucho como viene uno o el otro. Llegar ganando nos hace tener un impulso más de confianza", señaló en conferencia de prensa este martes.

El golero profundizó al respecto que "como grupo nos quedó la espinita de la copa, gracias a Dios el fútbol nos puso una revancha cercana que no siempre pasa, a veces hay que esperar mucho tiempo para buscarla, y en este caso nos vino rápido".

"Fueron dos partidos disputados que se definieron por un gol. No voy a decir por dónde podemos mejorar, pero creo que partiendo desde la actitud y la predisposición que tuvimos en esos partidos es la base para ganar el partido", dijo.

Sobre el ajustado triunfo sobre Magallanes, explicó que para el plantel "ganar hace bien, siempre. Corregir ganando es mucho más fácil. A pesar que fue una victoria en la cual no nos lucimos, y que hubo muchas dificultades, también hubo cosas positivas".

En relación a la posibilidad de extender el contrato que concluye a fin de año con el cuadro estudiantil, estimó que "no suelo pensar, no es algo que me quite el sueño ni me preocupe, estoy abocado en el presente, día a día y partido a partido, después, llegado a fin de temporada iremos viendo. Estoy muy a gusto acá. A fin de año conversaremos, pero hoy no hemos hablado de eso ni de si hay nuevas opciones".

Católica enfrenta a Colo Colo el próximo 1 de octubre, por la fecha 25 del Campeonato Nacional, desde las 15:00 horas.