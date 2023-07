Nicolás Peranic y llegada de Núñez como DT: Nos ha hecho creer en su idea de juego

Universidad Católica se medirá este sábado a Cobresal en lo que será el debut de Nicolás Núñez como su DT, y fue el arquero Nicolás Peranic el que elogió los días de trabajo que tuvieron previo a enfrentar al elenco nortino.

Antes de emprender rumbo hacia El Salvador, el guardameta comentó que "la verdad que de a poco Nicolás (Núñez) nos ha hecho creer en su idea y qué es lo que quiere que nosotros plasmemos en la cancha".

"Fue una muy buena semana de trabajo y que nos dejó con mucha ilusión de poder hacer un buen partido ante un rival que viene en un gran momento", remarcó.

Sobre la responsabilidad que ha sentido de ser titular tras la salida de Matías Dituro, Peranic apuntó que "siempre trato de estar preparado para las circunstancias y me tocó tomar este rol. No ha cambiado mi relación con los compañeros y me he sentido muy cómodo".

La UC visitará a Cobresal este sábado desde las 15:00 horas de nuestro país, encuentro que podrás seguir con la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.