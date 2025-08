"No nos ayuda": Garnero se queja por el GRAN PROBLEMA de U. Católica en su proceso

Universidad Católica dejó escapar dos puntos valiosos este sábado tras empatar 2-2 como visitante frente a Deportes Iquique, actual colista del torneo. En la conferencia posterior al encuentro el técnico Daniel Garnero hizo una autocrítica profunda: apuntó a la fragilidad emocional del equipo y lamentó no haber cerrado un partido que tenían a favor.

Además, la constante expulsión de jugadores volvió a complicar el panorama.

⚽ ¿Qué dijo Garnero sobre el empate de la UC ante Deportes Iquique?

El DT argentino reconoció que el equipo falló en sostener el resultado y terminó pagando caro la falta de control.

"Vinimos a ganarlo, pero no supimos sostenerlo cuando teníamos la ventaja. Además, otra vez no pudimos terminar con los once en cancha, y eso no nos ayuda", comentó con evidente frustración. Católica ganaba el encuentro y fue superado en el tramo final tras una nueva expulsión.

❌ ¿Cómo afectó la expulsión al desarrollo del partido?

Daniel Garnero explicó que la UC controlaba el sector por donde llegó el empate... hasta la roja.

"El rival se nos vino encima cuando íbamos arriba, y con la expulsión perdimos orden. Justo por ese sector que defendíamos bien, nos empataron", explicó. Esta situación se repite como patrón en los últimos partidos de los cruzados.

🧠 ¿Cuál fue el diagnóstico anímico del técnico sobre el equipo?

Garnero fue claro: el problema es emocional más que físico.

"Cuando fallamos un pase, la inseguridad se nota. El estado de ánimo no es el óptimo y eso te hace llegar tarde, esto no es físico es mucho más emocional. Hicimos un gran esfuerzo, pero no alcanzó", señaló.

Garnero en el Tierra de Campeones. Photosport

