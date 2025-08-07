No todo es tan malo: En U Católica tienen un gran motivo para sonreír tras la suspensión del duelo con Ñublense

U Católica se encontró con un baldazo de agua fría la noche de este miércoles al conocer la suspensión de su partido con Ñublense en la Fecha 18 del Campeonato Nacional, otro cachetazo que se sumó al que ya habían recibido en relación al atraso, otra vez, de la inauguración del Claro Arena.

La delegación presidencial de la Región Metropolitana no autorizó a la realización del duelo que iban a disputar la UC y Ñublense este 10 de agosto en el Estadio Santa Laura, por lo que el elenco de la precordillera se queda sin ver acción y debiendo un compromiso en esta segunda rueda.

Pero, de toda esta caótica situación, en U Católica pueden sacar cuentas alegres y ver el lado medio lleno del vaso entorno al panorama de otro de sus grandes próximos desafíos, el clásico con Colo Colo de este segundo semestre de la temporada.

⚽ ¿En qué puede beneficiar a U Católica la suspensión del duelo con Ñublense?

El hecho es bien simple, y es que con la suspensión de este partido ante Ñublense, en U Católica tendrán un parate volviendo a la acción recién el próximo 16 de agosto, en la vigésimo fecha del campeonato.

Con esto, el equipo cruzado podrá gozar de un mayor tiempo de descanso que Colo Colo pensando en el cruce entre ambos elencos de dicha Fecha 20, ya que el Cacique sí saldrá a la cancha este fin de semana, este mismo domingo 10 de agosto frente a Everton en Sausalito.

Solo lo que ocurra en cancha entre la UC y albos determinará si esta diferencia de descanso tendrá un impacto positivo o negativo para el uno y otro, pero lo cierto es que se ve un escenario más favorable para los de la precordillera en la preparación para el pleito que tendrá lugar en el Estadio Monumental.

🧐 ¿Por qué U Católica no jugará en la Fecha 19 del Campeonato?

Universidad Católica quedará sin ver acción en esta Fecha 19 luego de que se suspendiera el encuentro con Ñublense pactado para jugarse en el Estadio Santa Laura.

La delegación presidencial no autorizó el cotejo por el poco tiempo para la organización en Santa Laura, recinto que había sido elegido ante la imposibilidad de poder usar el Claro Arena, en lo que iba a ser la inauguración del coloso de la precordillera.

📅 ¿Cuándo volverá a jugar la UC?

Con la suspensión del partido ante Ñublense, la UC recién volverá a las canchas en la Fecha 20 del torneo.

⚔️ Rival: Colo Colo

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U Católica?

