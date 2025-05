Potente autocrítica: Eugenio Mena lamentó el presente de U Católica

Universidad Católica no pasa por un buen momento. Los cruzados no han encontrado regularidad y las sorpresivas eliminaciones en la Copa Sudamericana y la Copa Chile no tienen para nada contentos a sus hinchas.

Quien abordó esta situación fue el defensor de la franja, Eugenio Mena, quien se alineó con Gary Medel e hizo una potente autocrítica respecto al nivel mostrado por el equipo.

¿Cuál fue la autocrítica de Eugenio Mena sobre Universidad Católica?

En conferencia de prensa, el defensor Eugenio Mena reconoció que el equipo está pasando por un momento difícil tras acumular tres derrotas consecutivas. “Tenemos que estar muy unidos para sacar esto adelante, no por arte de magia, sino con trabajo. Estoy convencido de que el trabajo nos va a llevar a ganar otra vez y a situarnos entre los primeros lugares”.

Mena, además, compartió los dichos del capitán de Universidad Católica, Gary Medel, quien aseguró que el equipo está jugando “a nada”.

“El mensaje de Gary fue fuerte y claro. Yo lo comparto, porque estamos en Católica, entonces tenemos que dar lo mejor siempre y sacar buenos resultados, que es lo que busca todo equipo grande. Si no está alcanzando con lo que estamos dando, hay que buscar la forma de poder seguir sumando”, concluyó.

¿Cuándo y dónde juega U Católica su próximo partido?

Universidad Católica juega este domingo 25 de mayo desde las 15:00 horas frente a Deportes La Serena por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2025.