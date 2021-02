Roberto Gutiérrez: El directorio de la UC determinó que no hay posibilidad para mi regreso

El delantero Roberto Gutiérrez aclaró que no hay opciones para que se concrete su regreso a Universidad Católica, debido a que el directorio de Cruzados SADP tomó dicha determinación, pero agradeció a los hinchas del club que le pidieron que volviera a vestir la camiseta del club estudiantil.

"Hace un tiempo tuvimos una conversación con Cristián Alvarez, a quien agradezco públicamente, es una de las personas que siempre quiso que regresara al club, lo llevó al directorio para tomar la determinación de un posible regreso", indicó en un video publicado en sus redes sociales.

"Desde que terminó el torneo me tomé una semana para analizar las ofertas concretas que pudiera tener para tomar una determinación en conjunto sobre el club al que voy, en lo personal y familiar, pero claramente que si había una opción de católica es el equipo al que me voy inmediatamente, me encantaría tener un regreso en Católica", explicó.

"Cristián me dijo que no estaba la posiblidad, el directorio tomó la determinación que no, había gente que no quería y otra que sí, y me dio los argumentos, pero nunca hubo una oferta hacia mi persona. Siempre hubo una posibildad de regresar, pero no se dio", sostuvo.

"Es para que no se siga especulando y que la gente no se haga ilusión, agradezco de corazón por todos los mensajes que me han mandado", completó Gutiérrez.